بقيمة 62 مليون ريال.. إنشاء مستشفى ومركز صحي وتطوير 10 مراكز في جازان

بحضور وزير الصحة الدكتور فهد الجلاجل، دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير جازان، اليوم، عددا من المشاريع الصحية بالمنطقة، بقيمة إجمالية تخطت 62,260,039 مليون ريال.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، شملت المشروعات افتتاح مستشفى الدرب العام، بسعة 200 سرير، وبتكلفة 37.347.397، واستمع أمير المنطقة لشرح مفصل عن أقسام المستشفى وخدماته المقدمة لأهالي المحافظة.

كما تضمنت المشاريع الصحية إنشاء وتجهيز التأهيل الطبي بمستشفى صامطة العام, وإنشاء وتجهيز مركز صحي عيبان وتطوير 10 مراكز صحية وفق الهوية الجديدة لوزارة الصحة, إضافة إلى تطوير بيئة العمل وصالة المستفيدين بمستشفيات صبيا وبيش وصامطة وإرادة للصحة النفسية, وتطوير بيئة العمل بمراكز التدريب وقاعة المؤتمرات بمستشفيات صامطة والملك فهد, وتطوير الصيدلية الذكية والروبوت ووحدة الأشعة التداخلية بمستشفى الملك فهد المركزي.

وأكد أن هذه المشاريع تأتي امتدادا للمشاريع الصحية بمنطقة جازان ومحافظاتها المختلفة، والتي تعزز من مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.