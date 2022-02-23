استقبل الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقر المركز في الرياض، توأم سيامي مصري، كان قد جرى فصله قبل 13 عاما.

والتوأم هو المصريان حسن ومحمود وذويهم، كان قد سبق أن أجريت لهما عملية ناجحة لفصل الالتصاقات، التي كانت في الأمعاء والمسالك البولية والتناسلية والحوض، وتم إجراء العملية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، في عام 2009 ميلادية.

وأكد الدكتور الربيعة أن المملكة تفخر بكونها الظل الوارف للمحتاجين والمتضررين بجميع أنحاء العالم، مشددا على أن برنامج “فصل التوائم” امتداد لجهود المملكة الإنسانية الكبيرة لرفع المعاناة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللي العهد الأمير محمد بن سلمان.

من جانبهما، قدم والدا التوأم المصري حسن ومحمود شكرهم للدكتور الربيعة، مثمنين جهود المملكة لعلاج وفصل ابنيهما، الأمر الذي أسفر عنه تحسن حالتهما الصحية والنفسية.

كما أشاد والدا الطفلين بالرعاية السامية الكريمة التي يحظى بها برنامج “فصل التوائم”.