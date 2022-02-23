عاجل.. بعد توجيه النائب العام.. القبض على 4 مواطنين ظهروا في فيديو مشاجرة جماعية بحفر الباطن

تمكنت شرطة حفر الباطن، من القبض على 4 مواطنين ظهروا في فيديو مشاجرة جماعية، استخدموا خلالها آلات حادة.

جاء ذلك بعد توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على هؤلاء الأشخاص.

وكان النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أصدر قرارا، اليوم الأربعاء، بالقبض على عدة أشخاص، بعد قيامهم بمضاربة جماعية، في حفر الباطن.

وقال مصدر مطلع في النيابة العامة، إن القرار جاء بناء على ما رفعه مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار مقاطع فيديو تظهر قيام أشخاص بمضاربة جماعية، باستخدام آلات حادة.

وأوضح المصدر أن قرار النائب العام بسرعة القبض على أطراف الواقعة جاء استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر أن الجناة بصدد مواجهة عقوبات رادعة، باعتبار ما ارتكبوه جريمة تمس الأمن والسلم العام، ومشددا على أن النيابة العامة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإقرار الأمن في المملكة، ومكافحة الجرائم.