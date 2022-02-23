من بوابة المطار إلى الطائرة.. “مطارات” تنظم عدة فعاليات بمناسبة “يوم التأسيس”

شاركت شركة “مطارات القابضة”، في يوم التأسيس، بعدة فعاليات عبر مطاراتها المختلفة والبالغ عددها 25.

ولفتت “مطارات”، انتباه المسافرين، بداية من دخوله من بوابة المطار، وحتى صعوده الطائرة، وذلك بزي يوم التأسيس الذي يعود إلى 300 عام.

وشهدت مظاهر الاحتفال أيضا اكتساء مباني الطائرات باللون الأخضر، وهو اللون الرسمي للمملكة، والذي يكتسي به العلم.

في السياق؛ حظيت مسابقة “يوم التأسيس” بتفاعل كبير في موقع تويتر، وهي المسابقة التي جاءت لترصد أجمل الصور في مطارات المملكة.

وتم تخصيص عدة جوائز، بهدف تعزيز السياحة الداخلية، وتمثلت في رحلة إلى العلا أو إلى كروز أو إلى عمرة.

وإلى ذلك، لم تقتصر الفعاليات على المسافرين، إذ كان للموظفين نصيب أيضا، مرتدين ثوب يوم التأسيس، وتم تنظيم فعالية داخلية مصحوبة بالأكل الشعبي القديم.

وجاءت تلك الفعاليات بمثابة تأكيد على أهمية المناسبات الوطنية، وبهدف تعزيز الاهتمام بتجربة المسافر، وتحسينها، والعمل على تحسين نسبة رضا العملاء.