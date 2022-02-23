أمر ملكي بترقية وتعيين 15 قاضيا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 15 قاضيا بديوان المظالم.

وتضمن الأمر الملكي ترقية 5 قضاة إلى درجة رئيس محكمة استئناف، و4 قضاة على درجة وكيل محكمة/ب، وتعيين 3 قضاة على درجة قاضي/أ وتعيين 3 قضاة على درجة ملازم قضائي، وفقا لما صرح به رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.

وأكد “اليوسف”، أن الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وسير العمل به، للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم.