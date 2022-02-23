“التخصصي” أول مؤسسة في المملكة تحصل على اعتماد “رعاية واستخدام الحيوانات المختبرية”

في سابقة هي الأولى في المملكة، حصل برنامج “رعاية واستخدام الحيوانات المختبرية” بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، على الاعتماد من قبل الجمعية العالمية لاعتماد برامج استخدامات ورعاية الحيوانات المختبرية (AAALAC-International).

وعلق الدكتور عبدالله عسيري، رئيس قسم الطب المقارن وكبير علماء الطب البيطري السريري بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، على الحدث، قائلا إن “الحصول على الاعتماد الكامل دليل على تميّز المؤسسة وأفرادها لإجراء الأبحاث الطبية العالمية وفق أعلى المعايير الأخلاقية”.

وأشار الدكتور “عسيري” إلى أن “الاعتماد يعزز مصداقية البرنامج العلمية، كما يعزز التميز البحثي والجراحي للمؤسسة، ويؤكد التزامها بالاستخدام الأمثل والأخلاقي للحيوانات في الأبحاث الطبية، لدفع الحراك العلمي عالميا بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وحول البرنامج، قال الدكتور “عسيري” إنه يهدف إلى “استخدام الحيوانات في التجارب الطبية الأساسية وقبل السريرية مثل الأورام وأمراض القلب والأمراض المعدية والأمراض الوراثية”. مشيرا إلى أن هذه الحيوانات تستخدم في الجراحات التجريبية لزراعة الأعضاء وتطوير الجراحات الدقيقة.

واستطرد كاشفا أنه تم القضاء على الكثير من الأمراض المعدية؛ باستخدام الحيوانات التجريبية، وعلى رأس تلك الأمراض جائحة كورونا، إذ تم تجربة اللقاح على الحيوانات أولا، قبل الانتقال إلى التجارب السريرية.

ومؤسسة (AAALAC-International) هي منظمة خاصة غير هادفة للربح، تعمل على دعم وتجويد المعاملة الإنسانية والأخلاقية لحيوانات التجارب واستخداماتها في شتى المجالات العلمية من خلال برامج الاعتماد والتقييم.

وتعمل المؤسسة على ذلك عبر عملية الاعتماد الطوعي لـ AAALAC، إذ تثبت برامج البحث أنها تلبي الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية ، كما أنها تتخذ خطوة إضافية لتحقيق التميز في رعاية الحيوانات واستخدامها.