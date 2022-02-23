رسائل نصية مرعبة تصل لـ 4 آلاف جندي أوكراني

تتسارع وتيرة التصعيد في الأزمة الروسية الأوكرانية، وبدأت دول مختلفة في إعلان مواقفها من الأزمة داعية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال مصدر أمني، إن ٤٠٠٠ عسكري أوكراني يتلقون رسائل تهديد نصية لإخلاء مواقعهم في دونباس.

ووصف بيان مشترك لرؤساء أوكرانيا وليتوانيا وبولندا، الأربعاء، الخطوة الروسية بالاعتراف بانفصال إقليمين عن أوكرانيا بأنها “خطوة عدوانية غير مبررة”.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، جلسة لمناقشة الأزمة الأوكرانية، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن تطورات أوكرانيا تسبب لنا قلقا عميقا.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن بلاده ترحب بالعقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا، إثر إعلانها اعترافها باستقلال منطقتي شرقي أوكرانيا.