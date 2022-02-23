الإطاحة بهندي ومواطن في القصيم بحيازتهما أسلحة ومخدرات

ألقت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم، تقبض على مواطن ومقيم من الجنسية الهندية بمنطقة القصيم، بحيازتهما (52,853) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدرة، و(7) أسلحة وطلقات حيّة وممنوعات.

وصرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الهندية بمنطقة القصيم، بحوزتهما (52,853) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدرة، و(7) أسلحة وطلقات حيّة وممنوعات، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.