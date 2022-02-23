1000 صقر تحلق في سماء الحدود الشمالية

تحلق ألف صقر في سماء منطقة الحدود الشمالية، صباح الغد، ضمن فعاليات النسخة السابعة من مهرجان الصقور بمنطقة الحدود الشمالية وبالتعاون مع نادي الصقور السعودي وبالتعاون مع أمانة منطقة الحدود الشمالية في محافظة طريف.

يحضر الفعاليات وكيل إمارة المنطقة محمد بن لبده ويستمر المهرجان لمدة 5 أيام، بمشاركة 1000 طائر لمالكي الصقور من داخل المملكة ودول الخليج بعدد خمس عشر شوطا.

وتتكون الأشواط من شوطين لفئة الحر، وشوط مكس لفئة الشاهين، وشوطين لفئة القرموشة الجير، وشوطين لفئة جير الشاهين، وشوطين لفئة جير البيور ، وشوطين لفئة الجير التبع ، وشوط تصفية للحر.

يتبعها 4 أشواط للمحترفين والخليجيين منها شوط لفئة الحر (فرخ وقرناس)، وشوط لفئة الشاهين (فرخ وقرناس)، وشوط مكس (جيرات وفروخ)، وشوط مكس جيرات (قرناس).

يتضمن المهرجان أيضاً العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة ومشاركات العديد من الجهات الحكوميه والأسواق الشعبية وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية والموروث الشعبي.