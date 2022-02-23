عاجل.. #شبل_يام قبل وفاته: حللوني وسامحوني (فيديو)

لم يفق العالم العربي من صدمة وفاة الطفل المغربي ريان داخل بئر عميقة، إلا وفجع من جديد بوفاة طفل آخر لكن في الكويت هذه المرة، وتركت قصته أثرا في نفوس رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الطفل الكويتي حسين العجمي الشهير بـ”شبل يام” فارق الحياة بعد دخوله في غيبوبة على أثر تعرّضه لحادث مروري مروع قبل أيام.

ونتج عن الحادث إصابته بنزيف في المخ وأدخل على أثره العناية المركزة وتوقف قلبه 4 دقائق إلى أن تم إسعافه في المستشفى، لكن نزيفه استمر لأيام حتى توفي.

وأعاد متابعون للطفل نشر مقاطع فيديو يظهر فيها، ويتذكرون كلماته، معبرين عن حزنهم وقدموا المواساة لأهله.

ومن ضمن المقاطع القصيرة التي حزت الكثير من المشاهدات، فيديو لشبل يام يطلب من متابعيه أن يحللوه يقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون، يا جماعة تكفون اللي متسلف مني حلالكم، واللي أنا متسلف منه حللوني، واللي أنا ماخذ منه شيء أو مزعله حللوني”. رحل حسين صغيرا بعدما نال شهرة واسعة في الخليج بصوته العذب.