طقس_اليوم: هطول أمطار رعدية بمكة والباحة وعسير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي القصيم والرياض، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من تلك المناطق المذكورة.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول خلال فترة الظهيرة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول على الجزء الشمالي خلال فترة المساء شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 8-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.