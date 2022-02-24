الخارجية الأمريكية: متحدون في الرد على روسيا #الحرب_العالميه_الثالثه #روسيا_أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن :نحن متحدون في الرد على روسيا وتعزيز جبهة حلف الأطلسي الشرقية‎.

‏وأضاف أن قرار فرض العقوبات جاء بالتنسيق مع شركائنا في الخليج.

ومن جانبه أعلن الجيش الأوكراني، عن إسقاط 5 طائرات ومروحية تابعة لروسيا في لوهانسك.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، إن الوحدات ومراكز التحكم العسكرية والمطارات في شرق أوكرانيا تتعرض لقصف روسي مكثف.

وقال الرئيس الأوكراني في تصريحات صحافية اليوم عقب الهجوم الروسي: فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة وان روسيا نفذت ضربات صاروخية على بنيتنا الأساسية وعلى حر حدودنا.

وقال: فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة إلغاء الرحلات الجوية من مطار روستوف الروسي القريب من أوكرانيا.