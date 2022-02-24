“مستقبل أوروبا على المحك”.. وزير #الخارجية_الأوكرانية يحث العالم على دعم بلاده #الحرب_العالميه_الثالته #روسيا_أوكرانيا

حث وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا العالم على دعم بلاده وإيقاف موسكو.

وبدأت روسيا اليوم الخميس ، عملية “غزو شاملة لأوكرانيا”.

وقال على صفحته الرسمية “تويتر” إن بوتين أطلق للتو غزوا شاملا لأوكرانيا لافتا إلى تعرض مدن أوكرانية لضربات، وستقوم أوكرانيا بالدفاع عن نفسها وستنتصر.

وأضاف أنه يمكن للعالم ويتعين عليه إيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحث العالم على التحرك الفوري، قائلت “مستقبل أوروبا والعالم على المحك”.

وحول المطالب لدعم بلاده ، قدم دميترو مجموعة من المطالب للدعم، منها “فرض عقوبات مدمرة على روسيا، وعزلها بالكامل”، وتقديم دعم عسكري ومالي وإنساني .