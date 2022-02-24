عاجل .. بوتين يهدد “الناتو” #الحرب_العالميه_الثالثه

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مسؤولية إراقة الدماء في أوكرانيا ستقع بالكامل على ضمير النظام الحاكم في كييف.

وأضاف بوتين مخاطبا المواطنين الروس، وعناصر الجيش الأوكراني في خطاب حثهم فيه على عدم اتباع الأوامر الإجرامية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم: “مرة أخرى، أؤكد بشدة: كل مسؤولية عن إراقة الدماء المحتملة ستكون بالكامل على ضمير النظام الحاكم في أراضي أوكرانيا”.

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف “تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة”.