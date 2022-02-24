قفزت لأعلى مستوى منذ عام.. #أسعار_الذهب ترتفع على طبول الحرب #الحرب_العالميه_الثالثه

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس، قفزة بأكثر من 2%، لأعلى مستوى منذ أكثر من عام ، مع أقبال المستثمرون على الملاذات الآمنة، في ظل غزو روسيا لأوكرانيا بعملية عسكرية خاصة.

وارتفع الذهب بالمعاملات الفورية 1.7 في المائة بحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش ليصل إلى 1939.97 دولار للأوقية (الأونصة) ليبلوغ أعلى مستوياته منذ يناير 2021 ، عند 1948.77 دولار للأوقية، كما قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.8% لـ 1943.90 دولار للأوقية.

وبدأت أسعار الذهب عالميا في الأرتفاع من بداية الاضطرابات، بنحو 8 % منذ بداية فبراير نتيجة تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة. ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020، بحسب “رويترز”، .

وشملت الارتفاعات الفضة بالمعاملات الفورية إلى 2.1% ليسجل 25.03 دولار للأوقية. كما صعد البلاتين 1% فليسجل 1102.43 دولار للأوقية، وشملت الأرتفاعات البلاديوم بنسبة 1.3 % إلى 2514.54 دولار للاوقية.