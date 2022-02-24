ارتفاع الصادرات السلعية في المملكة بنسبة 78%

ارتفعت الصادرات السلعية بالمملكة بنسبة 78% في الربع الرابع 2021 عن الربع الرابع 2020، حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد 19.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، إن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغت 320.5 مليار ريال في الربع الرابع 2021، مرتفعة عن 180 مليار ريال في الربع الرابع 2020، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 119.2 مليار ريال، بنسبة 98%، لتصل إلى 240.68 مليار ريال في الربع الرابع من 2021.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 67.5% في الربع الرابع 2020 إلى 75.1% في الربع الرابع 2021، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث 2021) بمقدار 44.5 مليار ريال وبنسبة 16.1%.

وسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 36.3% بالمقارنة مع الربع الرابع 2020، حيث سجلت 79.8 مليار ريال مقابل 58.5 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث 2021) بمقدار 10.4 مليار ريال، وبنسبة 15%.

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت في الربع الرابع 2021 بنسبة 10.1% بمقدار 13.9 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها 151.1 مليار ريال في الربع الرابع 2021، مقابل 137.2 مليار ريال في الربع الرابع 2020 كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث 2021) بمقدار 4.6 مليار ريال، وبنسبة 3.1%.