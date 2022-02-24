عاجل .. خطة أوروبا لشل الاقتصاد الروسي #الحرب_العالميه_الثالثه

أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطته لشل الاقتصاد الروسي عقب بدء روسيا الحرب على أوكرانيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عقوبات على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وقادة عسكريين آخرين ضمن حزمة تدابير رداً على اعتراف موسكو باستقلال منطقتين أوكرانيتين انفصاليتين.

ونصّت عقوبات التكتّل المكون من 27 دولة على تجميد أصول وحظر منح تأشيرات لشخصيات رفيعة المستوى من بينها قادة جيش البر والبحرية والقوات الجوية الروسية، وكبير موظفي الكرملين، ومدير قناة «آر تي» التلفزيونية الحكومية، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية.

وهذه الخطوة جزء من موجة عقوبات غربية مع سعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرة أخرى لإعادة رسم حدود أوكرانيا من خلال الاعتراف بمنطقتين انفصاليتين مدعومتين من موسكو.

وشملت عقوبات الاتحاد الأوروبي أكثر من 300 نائب في مجلس الدوما صوتوا لصالح الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين، إضافة الى 23 شخصية روسية شاركت في العدوان على أوكرانيا من خلال اتخاذ قرارات سياسية أو شن «حرب تضليل إعلامية».

وطالت العقوبات الأوروبية «وكالة أبحاث الانترنت» الروسية السيئة السمعة والمتهمة بقيادة حملات التضليل الإعلامي، إلى جانب ثلاثة مصارف رئيسية هي « في إي بي» و«روسيا» و«برومسفيازبنك».

وأضيف إلى قائمة العقوبات رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين المقرب من بوتين ومؤسس مجموعة المرتزقة «فاغنر» المتهمة بإرسال مقاتلين إلى أوكرانيا ومناطق ساخنة أخرى.

وبريغوجين متهم أيضاً بأنه وراء «وكالة أبحاث الإنترنت» وسبق وأن تعرض لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي شملت زوجته ووالدته بسبب تورط «فاغنر» في ليبيا.

وضمت القائمة السوداء الأوروبية مراسلة قناة «آر تي» مارغريتا سيمونيان، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، والمذيعين الموالين للكرملين فلاديمير سولوفيف وبيوتر تولستوي، لنشاطهم في نشر الدعاية الحكومية.

كما استهدفت العقوبات رئيسي مصرفي «في اي بي»، و «في تي بي» المملوكين للدولة الروسية.

وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات أوسع ضد الاقتصاد الروسي من خلال التحرك للحد من التعامل بسندات الدين الحكومية الروسية في الأسواق المالية الأوروبية.

وحظر التكتل أيضاً تصدير البضائع من دونيتسك ولوغانسك إلى دول الاتحاد.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات ليست سوى الجزء الأول من حزمة إجراءات «غير مسبوقة» تم إعدادها ضد روسيا، والباقي سيكشف عنه في حال شن الكرملين هجوماً واسع النطاق ضد أوكرانيا.