إصابات #كورونا العالمية إلى 430 مليونا

أظهرت إحصائية حديثة، اليوم الخميس، أرتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا العالمية لـ 429 مليونا و717 ألفا و855 حالة.

وذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، وصول إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا حول العالم إلى 5 ملايين و917 ألفا و157 حالة وفاة.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الهندية, عن تسجيل 14148 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى تسجيل 302 حالة وفاة.

وأوضحت أن أجمالي عدد الإصابات ارتفع لـ 42,881,179 إصابة, كما بلغت الوفيات 512,924 وفاة، منذ بداية الجائحة.

ورصد لمركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بباكستان، اليوم الخميس، 1455 إصابة جديدة، و18 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات 1.505.328 إصابة، منذ بدء الجائحة منها 62.785 حالة نشطة، كما بلغت الوفيات 30.114 وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1.412.429 حالة.