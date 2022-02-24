” #المسند”: سحب ممطرة على 5 مناطق اليوم

نشاط للرياح السطحية بالمناطق المفتوحة وسحب ممطرة على 5 مناطق بالمملكة، اليوم الخميس، باإاضافة إلى توقعات بهبوط كبير في درجات الحرارة من الغد.

وتوقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً” مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية “تسميات”، الدكتور عبدالله المسند، اليوم، حدوث نشاطًا في الرياح السطحية يثير بعض الغبار، خاصةً بالمناطق المفتوحة على أجزاء من تبوك والمدينة ومكة وحائل.

وتوقع “المسند”، عبر حسابه على “تويتر”، أنه “تشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من الحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة، وربما تبوك”.

وأضاف أن درجة الحرارة تبدأ بالانخفاض والهبوط الكبير في الشمال من الغد (فرق بنحو 7 درجات بين اليوم وغد في طريف وعرعر على سبيل المثال، وأقل من ذلك في تبوك والجوف وحائل، ثم أقل من ذلك في الغربية)

وأشار أن الكتلة الباردة تصل القصيم يوم السبت و الرياض و الشرقية يوم الأحد.