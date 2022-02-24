مصادرة 3.2 أطنان من الأغذية وإغلاق 52 موقعًا بالرياض

تمكنت الحملات الميدانية المكثفة بالرياض من مصادرة 3.2 أطنان مواد غذائية، وضبط 200 عامل مخالف، وإتلاف ومصادرة 3210 قطع عينية، وإغلاق 52 موقعًا، وذلك لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة، من خلال حملات لأمانة الرياض بمشاركة 12 جهة حكومية.

جاء ذلك وفق إحصائيات غرفة العمليات المشتركة- عن الحملات خلال الفترة من 14 وحتى 20 فبراير 2022.

وقامت الأمانة، بنشر إنفوجرافيك عبر تويتر، أظهر تنفيذ زيارات لـ153 منشأة، وتحرير 76 إشعار مراجعة، ومخالفة وفصل الماء والكهرباء عن 28 مبنى مخالفًا، وفتح وإغلاق 109 أبواب وتأمينها.