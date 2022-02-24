بريطانيا: ماحدث كارثة على قارتنا #الحرب العالميه_الثالثه #روسا_أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، بعقد اجتماع قمة طارئة لقادة حلف الناتو، على خلفية إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

‏‎وقال جونسون،” ما حدث “كارثة على قارتنا” وأدعو إلى اجتماع عاجل لحلف الناتو في أقرب وقت ممكن”.

وأدان رئيس الوزراء البريطاني، ‘الأحداث في أوكرانيا’ قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ‘اختار إراقة الدماء والدمار بشن هذا الهجوم غير المبرر’.

وغرّد على تويتر ‘سترد بريطانيا وحلفاؤنا بشكل حازم’ مضيفا أنه تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأعلن ‏الجيش الأوكراني عن قتل 50 جنديا روسيا وإسقاط 6 طائرات شرق البلاد ‎

وهاجمت القوات الروسية اليوم الخميس البنية التحتية للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستنفذ عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، مشيرا إلى أن روسيا لا يمكنها القبول بالتهديدات الآتية من أوكرانيا.

وأضاف بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي أن الظروف تتطلب تحركا حاسما من روسيا، موضحا أن العملية العسكرية تستهدف حماية الشعب، مشددا على أن توسع حلف الأطلسي أكثر واستخدامه أراضي أوكرانيا غير مقبول.

وأكد بوتين أنه في حال حدوث تدخل أجنبي فان روسيا سترد على الفور.

‏وقالت روسيا إنها دمّرت القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية ‎