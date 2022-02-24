تداعيات اقتصادية بالساعات الأولى لـ #الحرب_الروسيه_الاوكرانيه #الحرب_العالميه_الثالثه

أصيبت الأسواق بالهلع في الساعات الأولي لحرب روسيا وأوكرانيا، لتحق الخسائر بأسواق الأسهم الآسيوية ، متأثرة بالعملية العسكرية في منطقة دونباس الواقعة شرقي أوكرانيا

أسواق المال الآسيوية

وتراجع مؤشر NZX-50 النيوزيلاندي بختام تداولاته بنسبة 3.3%، ليسجل أدنى مستوياته منذ 17 شهراً.

كما هبط مؤشر Nikkei الياباني بنسبة 1.8%، وتراجع TSEC 50 التايواني بنسبة 2.5%. فيما فقد مؤشر MOEX الروسي نحو 28%.

مؤشرات الأسهم الأوروبية

وتراجع “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 2.55% بمُستهل التعاملات، وفقد “كاك 40” الفرنسي نحو 3.12%، وشملت التراجعات “داكس” الألماني بـ 3.45%، كما هبط المؤشر السويسري بنسبة 2.20%. وتراجع “ستوكس يوروب 600” بنحو 2.69% آخر التداولات.

وهوت الأسهم الروسية بختام التداولات الخميس، بأكبر نسبة خسائر على الإطلاق، لتفقد ما يزيد عن 150 مليار دولار من قيمتها، وهبط مؤشر MOEX بنحو 50% من مستويات مرتفعة قياسية سجلها في أكتوبر الماضي.

أسعار النفط

ودفعت طبول أسعار الطاقة للارتفاع، فتخطى خام برنت 104.28 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014. وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/نيسان 98.5 دولار للبرميل، وفي الوقت ذاته، قفزت أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 25%.

الذهب الملاذ الأمن

وسجلت العقود الآجلة للذهب قفزة في بورصة نيويورك للسلع “كومكس” بـ 1.96% لتصل إلى 1,947.90 دولار أمريكي للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم بـ 6.51% ليسجل 2599.50 دولار.

وصعدت سندات الخزانة الأمريكية والسندات الحكومية الألمانية لأجل 10 أعوام، لتتراجع عائداتهما لـ1.884% و0.146% بالترتيب بآخر التعاملات.

وصعدت أسعار الذهب، كملاذ أمن بأكثر من 2% لأعلى مستوى منذ أكثر من عام، مع إقبال من قبل المستثمرين عليه بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا .

وارتفع الذهب بالمعاملات الفورية 1.7% ليسجل 1939.97 دولار للأوقية” أعلى مستوياته منذ يناير 2021″، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 1.8% لتسجل 1943.90 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بـ 1.01% عند 1105.98 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم الفوري 1.72% مسجلاً 2524.66 دولار للأوقية.

العملات

ارتفع مؤشر الدولار DXY بـ 0.57% ليسجل 96.74، مع مكاسب الفرنك السويسري والين الياباني.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن مسؤولية إراقة الدماء في أوكرانيا ستقع بالكامل على ضمير النظام الحاكم في كييف.

وأضاف بوتين مخاطبا المواطنين الروس، وعناصر الجيش الأوكراني في خطاب حثهم فيه على عدم اتباع الأوامر الإجرامية للسلطات الأوكرانية وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى ديارهم: “مرة أخرى، أؤكد بشدة: كل مسؤولية عن إراقة الدماء المحتملة ستكون بالكامل على ضمير النظام الحاكم في أراضي أوكرانيا”.

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف “تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة”.