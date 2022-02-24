المملكة تتفوق على دول غرب آسيا في الخدمات الرقمية للأفراد والأعمال

أصدرت “الإسكوا”، وهي اللجنة الأممية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، اليوم الخميس، بيانات مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة.

وكشفت البيانات أن السعودية حققت المركز الأول في هذا المؤشر، والذي يرصد مدى نضج الخدمات المقدمة من الحكومة، عبر البوابات والتطبيقات الإلكترونية.

ويرصد المؤشر حوالي 84 خدمة، للأفراد والأعمال، في قطاعات متنوعة، وعلى رأسها قطاع التعليم، وقطاع العدل، وقطاع والمال والأعمال إضافة إلى قطاعات السياحة، والصحة، والداخلية، والإسكان والشؤون البلدية، والعمل والشؤون الاجتماعية، وأخيرا قطاع البيئة.

ويعمل مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة من خلال رصد الخدمات الحكومية وتأثيرها في تحسين جود الحياة، عبر خدمات مستدامة، وفق ثلاث ركائز، الأولى توفر الخدمة، الثانية هي استخدام الخدمة والرضا عنها، والثالثة هي الوصول إلى الجمهور.

وفي الركيزة الأولى؛ حصلت المملكة على المرتبة الأولى، متقدمة بنسبة تقدم بلغت 16.7% على أقرب منافسيها، أما الثانية فاحتلت المملكة المرتبة الثانية فيها، لتكون أكثر الدول ارتفاعاً في هذا المجال، بنسبة تقدم 29.5%، أما الثالثة فحلت المملكة بها في المركز الثاني بنسبة 17.6%، بارتفاع قدره 22.0% عن العام السابق.

من جانبه، علق المهندس أحمد بن محمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، على نتائج المؤشر، مؤكدا أن ذلك جاء بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السعودية لمنظومة الحكومة الرقمية.

وأضاف “الصويان”، في تصريحات صحفية، أن الدعم السامي كان له عظيم الأثر في تفوق السعودية بواحد من أهم المؤشرات العالمية.

وأوضح أن ذلك النجاح جاء بمثابة تتويج لجهود التكامل والعمل المشترك البناء بين مختلف الجهات الحكومية، ضمن جهود المملكة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.

وكانت المملكة قد أعلنت ضمن “رؤية المملكة 2030” سعيها لتقديم خدمات حكومية متقدمة، عبر البوابات الرقمية والتطبيقات الإلكترونية، بحلول ذكية شاملة.