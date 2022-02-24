” #الاستثمارات_العامة” يفتتح مكاتب جديدة في 3 مدن عالمية #عاجل

أفتتح صندوق الاستثمارات العامة، 3 مكاتب جديدة لشركات تابعة ، في لندن ونيويورك وهونغ كونغ.

وقال صندوق الاستثمارات العامة ،اليوم الخميس، إن افتتاح المكاتب تأتي تماشياً مع استمرارية تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للصندوق مستقبلا، وأيضا تفعيلاً لخطط التوسع العالمي.

وتساهم المكاتب الجديدة في تمكين الصندوق لمواصلة عمله مع شركائه بجميع أنحاء العالم، كما تدعم مساعي تحول الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي للسعودية.

ويُعد الصندوق مستثمرا نشطا في العديد من القطاعات والأعمال العالمية الأكثر ابتكارا، في مناطق المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأميركا الجنوبية.

استطاع صندوق الاستثمارات العامة، استقطاب العديد من الخبرات والكفاءات المحلية والعالمية في مختلف المجالات، والذين يمثلون أكثر من 40 جنسية ضمن فريق عمله.

ويأتي افتتاح المكاتب الجديدة في إطار تحقيق استراتيجية النمو على المستوى العالمي، وتأكيداً على التزام الصندوق تجاه شراكاته العالمية وتوجهها نحو الاستثمار في القطاعات والصناعات والشركات التي ستشكل اقتصادات المستقبل.

كما أن التوسع الدولي المستمر للصندوق، يأتي في وقت يواصل إحراز التقدم في إطار استراتيجيته 2021 – 2025.

وتماشياً مع هذه الاستراتيجية يواصل الصندوق إحراز تقدمه محلياً ودولياً، حيث يستهدف تنمية أصوله تحت الإدارة لتصل إلى 4 تريليون ريال سعودي (1.7 تريليون دولار) بنهاية عام 2025، ومواصلة العمل على تأسيس قطاعات وشركات وفرص عمل جديدة.

وتعد الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية التي طورها الصندوق مع العديد من المستثمرين والشركات الرائدة في العالم، من بين أهم العناصر الأساسية لنجاحاته.