“تروث سوشيال”.. كل ما تريد معرفته عن شبكة ترامب الاجتماعية الجديدة

ثمانية أيام مضت منذ إطلاق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشبكة التواصل الاجتماعي الجديدة “تروث سوشيال”، المنصة التي ظهرت، وبعد حوالي أسبوع من إطلاقها، بما يشبه التجمع الانتخابي لترامب.

محتوى منصة تروث سوشيال

ورصد نشطاء، تمكنوا من دخول الشبكة الجديدة، محتوى مكثف منشور، عبارة عن انتقادات وسخرية لاذعة من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وجاء المحتوى في صور مفبركة، يرتدي فيها جو بايدن زي طالبان، أو يرتكب فيها أخطاء دبلوماسية، أو يتلعثم في كلامه.

كما ظهرت أيضا عبارة “هيّا يا براندون”، والتي تعد بمثابة إهانة لجو بايدن، ويستخدمها مؤيّدو الرئيس السابق ترامب.

كما ظهرت عدة رسائل على المنصة، تنتقد الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام واسعة الانتشار.

وجاءت فكرة المنصة بعد حظر كل من “فيسبوك”، و”تويتر”، و”يوتيوب”، لحسابات الرئيس الأمريكي السابق، بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وتحريضه على العنف، في أحداث الكابيتول.

وقالت وندي روجرز، سناتور ولاية أريزونا، والمعروفة بتأييدها لترامب: “تروث سوشيال بمثابة تجمّع انتخابي كبير لترامب”. مضيفة: “أقول الأشياء عبرها بحقيقتها الكاملة”.

عدد مستخدمي في تروث سوشيال

وتم إطلاق الموقع يوم الأربعاء قبل الماضي، وبلغ عدد أعضاء قائمة الانتظار حوالي 500 ألف الأربعاء، وذلك بعد يومين على تفعيل التطبيق على أجهزة “آبل”.

ولا يزال موقع الشبكة غير متاح لجميع الذين يودّون الولوج إليه، بسبب رسالة تفيد بأن الموقع يواجه أعطالا تقنية، فيما لا يزال التطبيق غير متاح في عدد من الدول.

كان عدد متابعي الرئيس الأمريكي السابق على تويتر قد وصل، قبل حظر حسابه، إلى 89 مليونا.

من جانبها، توقعت شركة “رايت فوردج”، التي تستضيف تطبيق “تروث سوشيال”، أن يصل عدد مستخدمي الشبكة إلى 75 مليون شخص.

شروط منصة تروث سوشيال

وجاءت شروط استخدام المنصة أن يكون عمرك على الأقل 18 عامًا، ويظهر المحتوى فيها بالتسلسل الزمني وليس بحسب التصنيف الذي تحدده الخوارزميات.

كما منعت المنصة أيضا المساهمات التي تكون “فاحشة أو بذيئة أو قذرة أو عنيفة أو تشهيرية أو مستفزة أو مرفوضة بأي شكل آخر”.