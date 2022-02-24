“طيران ناس” يستقبل السفير اليوناني لدى المملكة

عقد بندر المهنا الرئيس التنفيذي لـ”طيران ناس”، واليكسيس كونستانتوبولوس سفير اليونان لدى السعودية، اليوم الخميس، لقاءٍ بمقر الشركة، في الرياض.

وجاء اللقاء في مقر “طيران ناس”، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، في العاصمة الرياض، بحضور عدد من مسؤولي الشركة.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، الفرص المشتركة سواء على المستوى الثقافي أو المستوى الاقتصادي، والتي يوفرها إطلاق الخط المباشر الجديد بين السعودية واليونان.

وكان طيران ناس قد أعلن، في وقت سابق، عن إطلاق رحلات جديدة في يونيو 2022، لمحطتين دوليتين جديدتين هما جزيرتي ميكانوس وسانتوريني اليونانيتين، على أن يتم ربطهما برحلات مباشرة إلى الرياض.