“الأسهم السعودية” و”نمو” يغلقان على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الخميس، منخفضا عند مستوى 12297.62 نقطة، وبتداولات وصل الإجمالي إلى 15 مليار ريال.

وتجاوز عدد الأسهم المتداولة 380 مليون سهم بأكثر من 400 ألف صفقة، تراجع خلالها أسهم 199 شركة، فيما ارتفعت قيمة أسهم 8 شركات.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا في التعاملات من نصيب شركات الباحة، وأرامكو السعودية، ومعادن، وجدوى ريت السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، أما الأكثر انخفاضا فكانت أسهم شركات جبسكو، والكابلات السعودية، والدرع العربي، والإنماء طوكيو مارين، ووفرة، بنسب ارتفاع وانخفاض ما بين 6.06% و 9.91%.

وجاءت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وساب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات حي، وأرامكو السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وساب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وعن مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، أغلق منخفضًا 467.07 نقطة ليقفل عند مستوى 24942.10 نقطة، وبتداولات بلغت 80 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 3962 صفقة.