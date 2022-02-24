تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف وعلى متنها 14 شخصا #روسيا_اوكرانيا #الحرب_الروسيه_الاوكرانيه

قالت مصادر أوكرانية، إن طائرة عسكرية أوكرانية تحطمت قرب كييف وعلى متنها 14 شخصًا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وبدأت روسيا، عملية عسكرية ضد أوكرانيا، صباح اليوم، وأعلن ‏مستشار الرئيس الأوكراني عن مقتل أكثر من 40 جنديا جراء القصف الروسي، فيما قتل 50 جنديا روسيا وإسقاط 6 طائرات شرق البلاد ‎

‏‎وقال شاهد عيان بوجود دخان أسود يتصاعد فوق مقر المخابرات التابعة لوزارة الدفاع في وسط كييف

وهاجمت القوات الروسية، البنية التحتية للجيش الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أن بلاده ستنفذ عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، مشيرا إلى أن روسيا لا يمكنها القبول بالتهديدات الآتية من أوكرانيا.

وأضاف بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي أن الظروف تتطلب تحركا حاسما من روسيا، موضحا أن العملية العسكرية تستهدف حماية الشعب، مشددا على أن توسع حلف الأطلسي أكثر واستخدامه أراضي أوكرانيا غير مقبول.