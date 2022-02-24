يويفا يستعد لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا إلى دولة أخرى #الحرب_الروسيه_الاوكرانيه #روسيا_اوكرانيا

كشفت مصادر أوروبية مطلعة، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سينقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من سان بطرسبرج إلى مكان آخر، على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما نقلت “رويترز”.

في السياق، يواجه فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي لكرة القدم، نظيره ريال بيتيس الإسباني، اليوم الخميس، ضمن دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أكد “يويفا”.

وعقد يويفا اجتماعا طارئا، اليوم الخميس، بناء على دعوة من رئيس الاتحاد ألكسندر تشيفرين، لبحث تداعيات الأزمة الحالية حول أوكرانيا.

ويناقش الاتحاد تداعيات التدخل الروسي في أوكرانيا، كما يناقش طلبات من عدة أعضاء بتغيير مكان نهائي دوري أبطال أوروبا، وعدم إقامة أي بطولات دولية لكرة القدم في روسيا.