عاجل.. روسيا تكتسح أوكرانيا في ميزان القوة العسكرية #الحرب_الروسيه_الاوكرانيه #روسيا_اوكرانيا

أثارت العملية العسكرية الروسية، التي أطلقت صباح اليوم الخميس، ضد أوكرانيا، العديد من التساؤلات حول قدرة كلا البلدين من الناحية العسكرية، وفيما يلي مقارنة بين الجيشين الروسي والأوكراني.

يحتل الجيش الروسي المرتبة الثانية العالمية، في حين يقع الجيش الأوكراني في المرتبة 22، وتملك روسيا 850 ألف عسكري في قواتها مقابل 200 ألف جندي أوكراني. ولدى روسيا نحو 12 ألف دبابة مقابل 2600 لأوكرانيا و30 ألف مدرعة مقابل 12 ألفا.

وتمتلك روسيا 772 مقاتلة، و739 طائرة هجومية، ولدى أوكرانيا 69 مقاتلة و29 طائرة هجومية. وبحريا لدى روسيا 605 قطع و11 فرقاطة و70 غواصة و49 كاسحة ألغام، في مقابل 38 قطعة بحرية وفرقاطة وكاسحة ألغام.