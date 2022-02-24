عاجل.. إحباط محاولة تهريب أكثر 279 ألف قرص إمفيتامين مخدر في الحدود الشمالية

تمكنت الدوريات البرية بمنطقة الحدود الشمالية، من إحباط محاولتي تهريب 136 ألفا و596 قرص إمفيتامين مخدر في محافظة طريف، و143 ألفا و135 قرص إمفيتامين مخدر في محافظة رفحاء.

صرح بذلك العقيد مسفر القريني، المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على المهربين وهم ثلاثة أشخاص من المخالفين لنظام أمن الحدود 2 من الجنسية العراقية، والثالث من الجنسية السورية.

وأوضح أن تم القبض على مستقبلي هذه المواد المخدرة وهم مواطنين اثنين، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات،مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.