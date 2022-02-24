في رسالة لمجلس الأمن: المملكة تؤكد حقها السيادي في اتخاذ جميع التدابير لحماية أراضيها

بعث القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة المستشار محمد عبدالعزيز العتيق، رسالة لمجلس الأمن أكد خلالها حق المملكة السيادي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار وسلامة أراضيها، ومواطنيها والمقيمين فيها من أي اعتداءات إرهابية، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، في مواجهة الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال “العتيق” في الرسالة: “بالإشارة إلى الرسائل السابقة، وتحديدا المؤرخة في 11 فبراير 2022، أكتب إليكم لإبلاغكم بأن الدفاعات الجوية للمملكة العربية السعودية اعترضت يوم الاثنين 21 فبراير 2022، طائرة مسيرة استهدفت مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مدينة جيزان، التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية، وقد أدت هذه المحاولة العدائية والوحشية لاستهداف المدنيين، والبنى التحتية المدنية في المملكة والتي أصيب فيها ما لا يقل عن 16 مدنياً من جنسيات مختلفة؛ ثلاثة منهم في حالة حرجة”.

وأضاف أن مليشيا الحوثي الإرهابية، استأنفت شن هجمات عبر الحدود من مطار صنعاء الدولي، ما يؤكد الطبيعة العدائية والإرهابية لهذه المليشيا وتجاوزاتها للقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أنه من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيا الحوثي ومورد أسلحتهم، فضلا عن الموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، وذلك من أجل وقف تهديدهم للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.