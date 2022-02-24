طائرات روسية تنفذ عملية إنزال لمظليين عند مطار هوستوميل في العاصمة الأوكرانية كييف

تواصل روسيا عمليتها العسكرية الشرسة في أوكرانيا والتي بدأت صباح الخميس بقرار رسمي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
وقالت مصادر عسكرية أوكرانية، إن طائرات روسية تنفذ عملية إنزال لمظليين عند مطار هوستوميل في منطقة كييف.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا توجد طريقة للدفاع عن روسيا إلا بغزو أوكرانيا.
وأضاف: “الغرب فرض علينا “صفر” خيارات.. الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم لقطاع الأعمال في روسيا”.
وتابع: لا توجد طريقة للدفاع عن روسيا إلا بغزو أوكرانيا.. يجب إدراك ما يجري وعلى رجال الأعمال التعاون مع الحكومة”.
وأكمل: “روسيا لا تريد إلحاق الضرر بالنظام الاقتصادي العالمي الذي تنتمي اليه”.
وردت دول غربية ببيانات إدانة وشجب على الغزو، متهمة موسكو بإعادة الحرب إلى أوروبا.
ودعت سفيرة أوكرانيا في واشنطن أوكسانا ماركاروفا المنظمات الدولية لتجميد عضوية روسيا.
وقالت “نريد دعما من حلفائنا لمواجهة الغزو الروسي”.
وحتى الآن، أعلن الجيش الروسي تدمير 74 منشأة عسكرية بينها 11 مهبط طائرات في أوكرانيا.
كما أعلن تدمير “ثلاثة مقار قيادة وقاعدة بحرية أوكرانية و18 محطة رادار لأنظمة الدفاع الصاروخي الأوكرانية من طرازي إس-300 وبي يو كاي-ام1″، وكذلك “مروحية هجومية” و”أربع طائرات مسيّرة بيرقدار تي بي-2″ تركية الصنع.
وأكد كوناشينكوف أيضا تحطم مقاتلة روسية من طراز سو-25 “نتيجة خطأ من الطيار” وأن الأخير قفز من الطائرة وهو “آمن وفي وحدته العسكرية”.