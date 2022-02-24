طائرات روسية تنفذ عملية إنزال لمظليين عند مطار هوستوميل في العاصمة الأوكرانية كييف

تواصل روسيا عمليتها العسكرية الشرسة في أوكرانيا والتي بدأت صباح الخميس بقرار رسمي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقالت مصادر عسكرية أوكرانية، إن طائرات روسية تنفذ عملية إنزال لمظليين عند مطار هوستوميل في منطقة كييف.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا توجد طريقة للدفاع عن روسيا إلا بغزو أوكرانيا.

وأضاف: “الغرب فرض علينا “صفر” خيارات.. الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم لقطاع الأعمال في روسيا”.

وتابع: لا توجد طريقة للدفاع عن روسيا إلا بغزو أوكرانيا.. يجب إدراك ما يجري وعلى رجال الأعمال التعاون مع الحكومة”.

وأكمل: “روسيا لا تريد إلحاق الضرر بالنظام الاقتصادي العالمي الذي تنتمي اليه”.