التوسعات الجديدة جاهزة لموسم رمضان 1443

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استكمال منظومة الخدمات بالمباني القائمة وجاهزية المناطق والمسارات التي سيتم تخصيصها للمعتمرين والمصلين وفق الخطط التي سيتم اعتمادها للتفويج والاستفادة من الطاقة الاستيعابية لمشروعي توسعة المطاف والتوسعة الشمالية في موسم رمضان 1443.

ووقفت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالوقوف على جاهزية مباني التوسعات الجديدة بالمسجد الحرام وساحاته بحضور وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية والوكيل المساعد ومدير عام الإدارة العامة للمشاريع، وذلك بالتنسيق مع ممثلي مكتب إدارة الإنشاءات بوزارة المالية ومقاولي المشاريع واستشاري التنفيذ .

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني أنه ومن خلال الجولة تم بحث المكتسبات السريعة والمستهدفة لدى الرئاسة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين خلال موسم رمضان المبارك.

بالإضافة إلى التوافق على الآلية التي سيتم الأخذ بها والتي سيتم اعتمادها لإزالة الأسوار عن المناطق المستقطعة لمشاريع توسعة المطاف والمتعارضة مع مسارات الحركة الأفقية وعناصر الحركة الرأسية مع التأكيد على ضرورة رفع مستوى الجاهزية لكافة المواقع والمرافق وتهيئتها عبر معالجة الملحوظات.

والتأكد من عمل كافة الأنظمة الالكتروميكانيكية والخدمات التشغيلية ومنظومة الإرشاد المكاني الاستاتيكية والديناميكية وفق الأطر والطرق الفنية السليمة.