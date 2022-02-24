تصريح خطير لمستشار أوكراني بشأن “تشرنوبل”

أعلنت الرئاسة الأوكرانية قبل قليل أن القوات الروسية سيطرت على مفاعل تشرنوبل النووي.

ونقلت وكالة رويترز عن مستشار رئاسي أوكراني القول: من المستحيل القول إن محطة “تشيرنوبل” آمنة والوضع يمثل تهديدا لأوروبا بأكملها.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد اكد في تصريحات سابقة أن القوات الروسية تسعى للسيطرة على محطة “تشرنوبل” النووية، معتبرا ذلك “إعلان حرب على أوروبا برمتها”.

وكتب على “تويتر”: قوات الاحتلال الروسية تحاول السيطرة على محطة تشرنوبل.. المدافعون عنها يضحون بأرواحهم حتى لا تتكرر مأساة عام 1986″.

وأضاف: “هذا إعلان حرب على أوروبا برمتها”.