“الأحمر والمشخص”.. عملتان سائدتان في الدولة السعودية الأولى

تواصل المملكة الاحتفال بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية، والذي يوافق 22 فبراير/ شباط.

واعتمدت الدولة السعودية الأولى على استخدام عملات متعددة من أجل تيسير التعامل بين التجار، ومن أشهرها “الأحمر والمشخص” وهما عملتان ذهبيتان سائدتان في ذلك الحين، وكذلك استُخدم الريال وهو ريال “ماريا تريزا”، وهو عبارة عن قطعة نقدية من الفضة ضربت في النمسا في عهد الإمبراطورة ” ماريا تريزا” في منتصف القرن ١٢هـ /١٨م.

وقالت أستاذة التاريخ السعودي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة منال بنت عواد المريطب، إن قيام الدولة السعودية الأولى جلب الازدهار للمنطقة، بعدما كانت الاضطرابات السياسية والصراعات والخلافات تتصاعد والتي حرمت المنطقة من الاستقرار لقرون من الزمن.