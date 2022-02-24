شروط شهادة الكفاءة المالية المقبلة للأندية

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة، اليوم، عن متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية، للفترة الأولى من الموسم الرياضي القادم، لأندية المحترفين وأندية الدرجة الأولى.

وأوضحت أن مدة السداد لكافة الالتزامات المالية المستحقة الواجب سدادها، متاحة حتى تاريخ 31 مارس 2022م.

وأشارت لجنة الكفاءة المالية، عبر بيان لها إلى أن بنود شهادة الكفاءة المالية المقبلة تشمل كافة الأنشطة الرياضية، في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري يلو للدرجة الأولى، وهي : ذمم دائنة “لاعبين”، ذمم دائنة “مدربين”، ذمم دائنة “موظفين”، أندية رياضية، مستحقات القضايا المالية الصادر بها قرارات نهائية، وحصة الوسطاء بشروطها.