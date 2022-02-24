عاجل.. بايدن: بوتين جهز للهجوم على أوكرانيا منذ أشهر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض كافة النوايا الحسنة التي قدمتها واشنطن، مضيفا: “عملنا مع شركائنا خلال الأسابيع الماضية لتعزيز الحوار مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية”.

وتابع: “الرئيس الروسي يجهز للهجوم على أوكرانيا منذ أشهر.. الجيش الروسي بدأ هجوما غير مبرر على أوكرانيا”.

تواصل روسيا عمليتها العسكرية الشرسة في أوكرانيا والتي بدأت صباح الخميس بقرار رسمي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقالت مصادر عسكرية أوكرانية، إن طائرات روسية تنفذ عملية إنزال لمظليين عند مطار هوستوميل في منطقة كييف.