38 ميدالية سعودية في ألعاب غرب آسيا

افتتح الرامي هاني النخلي شريط الميداليات الذهبية في ألعاب غرب آسيا بفوزه بذهبية رمي الرمح فئة 33، فيما انتزع عبدالرحمن القرشي الذهبية الثالثة له في الدورة عندما حقق ذهبية سباق 200 متر كراسي متحركة فئة t53.

وواصلت الفرق ‏السعودية البارالمبية تحقيقها للميداليات المنوعة في دورة ألعاب غرب آسيا الثالثة التي تختتم غداً في البحرين، عندما رفعت رصيدها إلى 38 ميدالية بتحقيقها في اليوم قبل الأخير للدورة 18 ميدالية (ذهبيتان، 7 فضيات، 9 برونزيات).

‏وفي منافسات رفع الأثقال حقق الرباعيون عدنان نور فضية وزن 44 كيلو جرام وزميله عبادة هوساوي فضية 65 كيلو جرام والرباع أصيل هوساوي فضية وزن 72 كيلو جراما.

وحقق العداء جمعان الزهراني فضية 200 متر كراسي متحركة t54 وفاز العداء علي النخلي بفضية سباق 200 متر جري t37 كما نال الرامي حيدر سلامي فضية مسابقة القرص فئة f57 وبرونزية رمي الرمح فئة f57 وحقق زوجي كرة الطاولة مريم المريسل وصالح الغامدي فضية مسابقة الزوجي مختلط.