مسؤول تنفيذي: سنمكن الشباب السعودي الموهوب من فرص العمل الناشئة

أكد مسؤول تنفيذي أن الاستفادة من قوة البيانات بأن من خلال دمجها مع الذكاء الاصطناعي والتحليلات وإنترنت الأشياء (شبكة الأجهزة القادرة على جمع البيانات ومشاركتها مع الأجهزة الأخرى)، حيث أن تكامل هذه العوامل يعزز قوة الشركة أو المؤسسة.

تطرق عصام الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحاسبات الإلكترونية للدور الرئيسي لبرامج وخدمات السحابة الإلكترونية في تحريك التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، خلال مقابلة أجراها مؤخرا مع قناة البث عبر الإنترنت في المنصة العالمية التابعة لمجموعة أكسفورد للأعمال.

حيث أكد بأن التكامل هو المسير الرئيسي لكل من القطاعين العام والخاص للاستفادة من القدرات التكنولوجية الجديدة المتاحة.

وفي الحديث عن قضايا الساعة خاصة الاتصال، قال إن المملكة خطت خطوات كبيرة خلال الجائحة للتغلب على التحديات في هذا المجال وتمكين الشركات من التوسع وزيادة قدراتها التنافسية مما جعلها في مصاف أفضل الدول على مستوى العالم في تقديم خدمات الجيل الخامس.

وأعرب عن تفاؤله بشأن القدرات الإضافية للسعودية مع زيادة وتيرة التعافي العالمي ، وأكد قدرة الشريحة الكبيرة من جيل الشباب السعودي على دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ، بعد نجاح جهود الاستثمار الكبير في التعليم والتدريب.

وتابع: “نؤمن بأنهم (الشباب) مصدر قوتنا، لذلك نحتاج إلى تشجيعهم فلديهم القدرة على تحريك عجلة التقدم لهذا البلد ، ويجب علينا مساعدتهم للوصول إلى أهدافهم وأحلامهم.

ومن جانبه، أوضح مارك أندريه دي بلوا ، مدير العلاقات العامة ومحتوى الفيديو في مجموعة أوكسفورد للأعمال خلال المقابلة التقدم الذي أحرزته المملكة في إنشاء نظام إيكولوجي مبتكر لتكنولوجيا المعلومات لاقتصادها الرقمي والمتنوع.

وتابع: تطرق عصام الشيحة خلال المقابلة عن تمكين الشباب السعودي الموهوب في المملكة للاستفادة من العديد من فرص العمل الناشئة في سوق العمل والمرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا “.

وأعرب عن سعادته من التمكن من تقديم لمحة عن التحول التكنولوجي الجاري في جميع أنحاء اقتصاد المملكة التي تقترب من تحقيق أهداف رؤيتها لعام 2030.