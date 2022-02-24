بـ 60 كتيبة تكتيكية.. روسيا تحكم قبضتها على مدن أوكرانيا #روسيا #أوكرانيا #Moscow #Kyiv

سيطرت القوات الروسية على جزيرة الثعبان الاستراتيجية الأوكرانية في البحر الأسود والقريبة من رومانيا.

وأعلن الجيش الروسي، مساء اليوم الخميس، دخول مدينة نيكولايف شرقي أوكرانيا.

في السياق، أكد الجيش الأوكراني أن 60 كتيبة تكتيكية للجيش الروسي دخلت أراضيه، مشيرًا إلى أن روسيا تسعى لحصار كييف وفتح ممر برى إلى شبه جزيرة القرم وغزو مولدوفا، حسبما ذكرت رويترز، وأكد حرس الحدود الأوكرانى أنه فقد السيطرة على جزيرة زميينى بالقرب من أوديسا جنوبى البلاد.

وأضاف: “ثلثا الوحدات التكتيكية في الجيش الروسي دخلت البلاد”.