عقوبات أوروبية مؤلمة تستهدف البنوك الروسية #الحرب_العالميه_الثالثه #روسيا_واوكرانيا #عاجل

أعلن الاتحاد الاوروبي اليوم موافقته على حزمة عقوبات مؤلمة تستهدف القطاع المصرفي الروسي على خلفية العملية العسكرية في #أوكرانيا.

العقوبات الجديدة على روسيا ستزيد تكاليف الاقتراض الروسية وسترفع التضخم هناك، مضيفة أن العقوبات على روسيا منسقة عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات على موسكو تستهدف 70 % من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، ومنها شركات في مجال الدفاع.