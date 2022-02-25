فيفا بعد #غزو_أوكرانيا: قرارات مرتقبة بشأن مباريات في مونديال قطر

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” روسيا وأوكرانيا بـ”الحوار البناء” وتجاوز الأزمة الحالية ،موضحاً أنه ينتظر تطور النزاع لاتخاذ قرارات حول المباريات المقررة في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر التي ستقام في مارس المقبل.

ويتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو عن كثب الحرب في أوكرانيا، وتوجد أربع مواجهات ستقام في 24 من الشهر المقبل وهي بين ويلز والنمسا، والسويد وجمهورية التشيك وإسكتلندا وأوكرانيا وروسيا وبولندا.

وأكد: “فيفا” يدين استخدام القوة من جانب روسيا واستخدام أي نوع من العنف، العنف ليس الحل، ندعو جميع الأطراف لاستعادة السلام عبر حوار بناء.