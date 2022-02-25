أبطال اسيا: قرار مهم من “الآسيوي” بخصوص اللاعبين الأجانب

سيُسمح للمدربين بإشراك حتى 6 لاعبين أجانب في التشكيلة الأساسية لأول مرة من بينهم لاعب واحد على الأقل من دولة آسيوية مقابل أربعة لاعبين في الوقت الحالي في نسخة 2023-2024 من دوري الأبطال.

وأقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة مجموعة تغييرات اليوم الجمعة، من بينهما السماح للفرق المشاركة في دوري الأبطال بإشراك عدد أكبر من اللاعبين الأجانب بدءاً من 2023.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعديل لوائح تسجيل اللاعبين في نسخة العام الحالي، والتي شهدت إلغاء الحد الأقصى لعدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم في القوائم المقدمة إلى الاتحاد الآسيوي.

وأعلن الاتحاد القاري أن نسخة موسم 2023-2024 ستنطلق في سبتمبر لأول مرة في تاريخ البطولة.

وكانت البطولة تقام في المعتاد من مارس وحتى نوفمبر منذ 2004 لكن جائحة فيروس كورونا أجبرت الاتحاد الآسيوي على إدخال تعديلات على جدول المباريات في آخر عامين.

وتنطلق الأدوار التمهيدية لنسخة 2022 الشهر المقبل، فيما تقام أدوار خروج المغلوب في فبراير 2023 بعدما اضطر الاتحاد لتغيير المواعيد بسبب إقامة كأس العالم 2022 في قطر في نوفمبر وديسمبر.