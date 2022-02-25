اعتباراً من اليوم.. الجمهور المغربي يعانق المدرجات

سيعانق جمهور كرة القدم المغربية اليوم الجمعة الموافق 25/5/2022 المدرجات عقب صدور خطاب من الحكومة بفتح الملاعب الكروية أمام الجماهير.

الخطاب الذي استقبل بفرحة عارمة جاء عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء عزيز أخنوش مع رئيس الاتحاد الوطني للعبة الشعبية فوزي لقجع، وبعد التطورات الإيجابية الأخيرة بالنسبة لجائحة كورونا في البلاد.

وطلب لقجع من رؤساء الأندية توفير كل الأمور المطلوبة لتنفيذ قرار الحكومة الذي سيحظى بمراقبة عدة قطاعات حكومية مشدداً على أن أي ملعب أو فريق أو جمهور لا يلتزم بالإجراءات سيتم معاقبته.

وقال إنه تواصل مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” من أجل استفادة الأندية المغربية الرجاء والوداد ونهضة بركان من جماهيرها في بطولتي الأندية القارية وإن قراراً في هذا الشأن سيصدر في الساعات المقبلة.

وسيعقد الاتحاد المغربي لكرة القدم اجتماعاً قريباً للتحضير لمواجهتي منتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022.