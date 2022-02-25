كيف تستطيع #السعودية حسم تأهلها لنهائيات #كأس_العالم؟

سيكون بإمكان المنتخب السعودي لكرة القدم حسم تأهله لمونديال قطر لو انتصر على الصين في 24 مارس المقبل في اليوم الذي تستضيف فيه أستراليا المنتخب الياباني.

وبعد ذلك بخمسة أيام تخرج أستراليا لمواجهة السعودية فيما تلعب اليابان ضد فيتنام في ختام التصفيات.

وتتصدر السعودية المجموعة الثانية متقدمة بنقطة واحدة على اليابان فيما تأتي أستراليا في المركز الثالث.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن “قطر ستستضيف المواجهة بين صاحبي المركز الثالث في التصفيات القارية المؤهلة للملحق العالمي لتصفيات لكأس العالم في السابع من يونيو .

ويلعب الفائز من تلك المواجهة التي ستقام من مباراة واحدة ضد خامس الترتيب في تصفيات أمريكا الجنوبية في 13 أو 14 يونيو في قطر أيضاً.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أنه تم اختيار الموعد والمكان “لضمان حصول المنتخبين الآسيويين على الاستعداد الأمثل”.

وضمنت إيران وكوريا الجنوبية التأهل للنهائيات بالفعل عن المجموعة الأولى وتتنافس منتخبات الإمارات والعراق ولبنان على المركز الثالث لخوض الملحق.

ومع خروج عمان صاحبة المركز الرابع من السباق سيتحدد المتأهلان من المجموعة الثانية والفريق الذي سيخوض الملحق في نهاية الشهر المقبل.