تركيا ترفض طلبًا أوكرانيًا بمنع روسيا من جلب السفن إلى البحر الأسود

رفضت تركيا مطلبا أوكرانيا، اليوم الجمعة، بإغلاق مضيقين بحريين أمام روسيا، بحسب ما نشرت صحيفة “حريت” التركية.

وقال مولود تشاووش أوغلو، وزير الخارجية التركي، إن قرار تركيا برفض غلق المضيقين يأتي وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن أنقرة تحلل الوضع.

وأوضح وزير الخارجية التركي أن تركيا ستظل تسمح لسفن موسكو بالعودة إلى موانئها، في حالة الحرب.

وتنص معاهدة “مونترو” على عدم إغلاق الممرات والمضائق البحرية، إلا في حالة شعور تركيا بالتهديد.

ويأتي طلب أوكرانيا بهدف منع روسيا من استقدام المزيد من السفن الحربية إلى البحر الأسود.