“الشورى” يناقش تعديلات “نظام الصلح” الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشورى، الأسبوع المقبل، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأهمها مشروع تعديل “نظام الصلح”.

ومن المقرر أن تعرض لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، خلال الجلسة، وجهة نظرها بشأن مقترح مشروع نظام الصلح في القصاص.

ويأتي المشروع بهدف تنظيم جمع مبالغ الصلح عن القصاص، وتقدير التعويض عن القصاص، وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها.

كما يهدف المشروع إلى تنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص، كما يحدد الجهات المعنية بتنظيمها، وينظم الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين الجهات المتعلقة.

ويسعى المشروع أيضا لرفع مستوى أفراد المجتمع، سواء فيما يتعلق بأحكام جمع مبلغ الصلح، أو بأهمية العفو لوجه الله تعالى.