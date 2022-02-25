بوتين يبلغ الرئيس الصيني استعداده للتفاوض مع أوكرانيا #الحرب الروسيه الاوكرانيه #الحرب العالميه الثالثه

أعلن التليفزيون الصيني، اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره الصيني شي جين بينج، استعداد روسيا للتفاوض مع أوكرانيا.

وعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نظيره الروسي، للتفاوض بعدما نفذت موسكو عمليات عسكرية ضد أوكرانيا، أمس.

وكان الرئيس الأوكراني، اكد في وقت سابق اليوم، أن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وذكرت تقارير اعلامية، الجمعة، أن الدبابات الروسية المتجهة نحو كييف انطلقت من تشرنوبيل وأن هناك اشتباكات مع القوات الروسية المتقدمة نحو العاصمة، فيما فجرت قوات الجيش الأوكراني أحد الجسور لعرقلة تقدم الدبابات الروسية نحو كييف.

وقال وزير خارجية أوكرانيا، إن كييف لم تشهد أمرا مماثلا منذ الهجوم النازي عليها عام 1941.