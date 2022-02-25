تدشين مهرجان ربيع محمية الملك سلمان الملكية في حائل

دشن عبدالله العامر، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، الخميس، مهرجان ربيع محمية الملك سلمان بمنتزه المغواة بحائل والذي يستمر لمدة أربعة أيام.

وأكد أن المهرجان يستهدف الأهالي والمقيمين في منطقة حائل والمناطق المجاورة لها للتعريف بالمحمية وأهدافها بقالب ترفيهي يساهم في تعريف المجتمع بأهم المواقع السياحية والترفيهية للمحمية ومقوماتها التي حباها الله بها وجهود المحمية لإعادة التوازن الطبيعي لها. ويسعى المهرجان أيضاً إلى تعريف المجتمع المحلي والأهالي بالأهداف والتوجهات الاستراتيجية للمحمية وإشراك أهالي المنطقة في دعم هذه الأهداف والأنشطة.

وتتكون فعاليات المهرجان من عدد من البرامج النوعية كأنشطة المتاحف الخاصة وفعاليات السوق الشعبي والحرف والصناعات اليدوية وفعاليات الفرق الشعبية والفلكلور وفعاليات خاصة بالأطفال وفعاليات خاصة بالشباب كالرماية والفروسية .. ويضم المهرجان أجنحة لعدد من المطاعم والمقاهي المميزة ، وتنظيم رحلات سفاري للمغامرات ورحلات هايكنج وتزلج على الرمال ، وحرصت المحمية إلى تقديم العديد من الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة وتوفير خدمات الحراسات الأمنية والنظافة والضيافة بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة للزائرين ، وقد وجهت المحمية الدعوة للأهالي والمقيمين بزيارة هذا المهرجان والاستمتاع بفعالياته المتنوعة، وسوف يكون الدخول للفعاليات مجاناً طيلة مدة المهرجان.

ورفع “العامر”، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير منطقة حائل وسمو نائبه حفظهما الله على ماتلقاه المحمية من دعم ومساندة لجهودها التنموية تحت التوجيهات الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكي حفظهم الله.